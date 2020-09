Rio Ave Milan probabili formazioni: Colombo dal 1°minuto

− RIO AVE MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Domani sera giovedì primo ottobre alle ore 21, il Milan scenderà in campo per il playoff di Europa League, ad attenderlo i portoghesi del Rio Ave. I rossoneri dopo le vittorie contro Shamrock Rovers e Bodo/Glimt sono a caccia del pass decisivo per accedere alla fase a gironi della prossima Europa League. Attenzione, tuttavia, alla formazione lusitana, capace di eliminare durante le due fasi preliminari i bosniaci del Borac Banja Luka e soprattutto il più quotato Besiktas ai calci di rigore. Il Milan, nonostante le gravi assenze di Ibrahimovic e di Romagnoli fra tutti e in più l’ultima di Rebic, è in un ottimo stato di forma. Infatti, la squadra di Pioli è imbattuta da ben 17 gare consecutive ed è andata a segno in tutte le ultime 16 uscite tra campionato e coppa. Dall’altro lato, il Rio Ave ha ottenuto due pareggi di fila in queste prime due giornate di Primera Liga, contro Tondela e Vitoria Guimaraes. Ecco nel dettaglio Rio Ave Milan probabili formazioni.

Rio Ave Milan probabili formazioni, riecco Bennacer

Per il match contro il Milan, il tecnico portoghese Mario Silva dovrà fare a meno del suo miglior difensore, Matheus Reis, non convocato per motivi disciplinari dovuti a questioni legate al mercato. Nel suo 4-2-3-1, comunque, spazio tra i pali a Kieszek, protetto dal quartetto difensivo composto da Pinto, Borevkovic, Santos e Reise de Lima. In centrocampo, duo formato da capitan Tarantini e da Filipe; mentre qualità e corsa in avanti con l’ex Chievo Piazon, Geraldes e Carlos Mane, dietro l’unica punta, Moreira.

Formazione quasi obbligata per mister Pioli, ancora alle prese con un’infermeria abbastanza piena. Dunque, in porta il solito Donnarumma; difesa a 4 formata da Calabria, Kjaer, il giovane Gabbia e la freccia Theo Hernandez. In centrocampo, ritorna sulla linea mediana Bennacer, con Tonali che siederà in panchina, e l’insostituibile Kessie. In avanti, i tre trequartisti saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz con il baby Colombo come vice Ibra.

Probabili formazioni Rio Ave Milan

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira. All. M.Silva

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Colombo. All. S.Pioli