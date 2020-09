Domani alle ore 13 a Nyon (Svizzera) sarà effettuato il sorteggio di Europa League che vedrà le 48 squadre qualificate alla fase a gironi divise in dodici gruppi da quattro e dove si qualificheranno per i sedicesimi di finale le prime due di ogni raggruppamento a cui faranno compagnia le terze classificate degli otto gironi della Champions League, mentre le ultime due saranno definitivamente eliminate dalla competizione.

Per i colori italiani ci saranno il Napoli, vincitore della Coppa Italia e la Roma, quinta classificata nella stagione scorsa; per sapere invece se ci sarà anche il Milan bisognerà aspettare questa sera visto che i rossoneri disputeranno lo spareggio decisivo in trasferta contro i portoghesi del Rio Ave. Ricordiamo che è dalla stagione 1998-1999 che una squadra italiana non riesce a vincere questa manifestazione, l’ultima a trionfare fu il Parma, quando ancora si chiamava Coppa Uefa, grazie alla vittoria per 3-0 sui francesi del Marsiglia.

Dove vedere sorteggio Europa League: streaming gratis e diretta tv

Il sorteggio di Europa League sarà visibile sui canali Sky e più precisamente su Sky Sport 24 (numero 200 del decoder, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 sempre del decoder), inoltre sarà possibile seguirlo anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, nonchè su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere la programmazione attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Infine ci sarà un’ultima alternativa che è rappresentata dal sito ufficiale dell’UEFA (www.uefa.com) che, come ogni volta, da la possibilità gratuitamente ai tifosi di seguire la diretta da Nyon.