EL, Roma CSKA Sofia dove vedere: streaming e diretta tv

ROMA CSKA SOFIA DOVE VEDERE

Al via la seconda giornata di Europa League, con la Roma che sarà impegnata questa sera, giovedì 29 ottobre alle ore 21, contro il CSKA Sofia. I giallorossi sono al comando del gruppo A, con tre punti insieme ai romeni del Cluj. Nella prima gara, la Roma ha sconfitto lo Young Boys in rimonta per 2 a 1, grazie alle reti di Bruno Peres e Kumbulla. Sconfitta, invece, all’esordio per i bulgari, che sono capitolati in casa per 2 a 0. La squadra di Fonseca, che non perde da ben 13 partite, è arrivata a questa fase a gironi in maniera diretta, grazie al quinto posto raggiunto lo scorso anno in Serie A. Lungo percorso, invece, per il CSKA Sofia, che per arrivare a questa fase di Europa League, ha dovuto superare quattro turni preliminari. Nel dettaglio Roma CSKA Sofia dove vedere.

Roma CSKA Sofia dove vedere, diretta Sky

Il match di Europa League tra la Roma e i bulgari del CSKA Sofia sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma satellitare Sky. Dalle ore 21, è possibile assistere alla partita sui canali Sky Sport 204 e Sky Sport 253. Per gli abbonati Sky, il match potrà essere visibile anche sulla piattaforma streaming Sky Go. Servizio, scaricabile tramite Google Play o App Store e fruibile attraverso diversi dispositivi, quali: tablet, laptop, smartphone, xbox tra i più noti. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, che sarà accompagnato dal commento tecnico di Daniele Adani.