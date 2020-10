Europa League, dove vedere Celtic Milan: diretta tv e streaming

Prima giornata dei gironi di Europa League, questa sera alle ore 21.00 al “Celtic Park” di Glasgow si sfideranno il Celtic di Neil Lennon e il Milan di Stefano Pioli in un match valevole per il gruppo H, che vede anche Sparta Praga e Lille che in contemporanea giocheranno in Repubblica Ceca.

Dove vedere Celtic Milan: l’analisi del match

Se i rossoneri arrivano da venti risultati utili consecutivi e una vittoria pesantissima nel derby contro l’Inter (1-2), il Celtic si presenta con il morale basso per aver perso a loro volta la “Old Firm” contro i Rangers proprio al “Celtic Park” per 0-2 e il primato in classifica.

Ecco le probabili formazioni di Celtic Milan: parecchie novità in entrambi i fronti.

Nella storia Celtic e Milan si sono affrontati ben 10 volte: il bilancio è di 6 vittorie del Milan, 3 pareggi e una sola vittoria della compagine biancoverde di Glasgow.

Il Celtic arriva a questo debutto ai gironi dopo essere stato eliminato ai preliminari di Champions League dal Ferencvaros (1-2) e di conseguenza la retrocessione in Europa League, nella quale ha battuto in trasferta il Riga FC al terzo turno preliminare e il Sarajevo nello spareggio playoff in Bosnia per 0-1.

Il Milan si è guadagnato l’Europa League eliminando rispettivamente Shamrock Rovers (0-1), Bodo-Glimt (3-2) e il Rio Ave nella storica maratona di ventiquattro rigori (2-2 e ai penalty 8-9).

L’arbitro sarà lo sloveno Matej Jug alla sua 52esima partita internazionale UEFA.

Dove vedere Celtic-Milan: diretta tv e streaming

La sfida Celtic-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Calcio 2 (252), oltre al canale Diretta Gol insieme a tutti gli altri match della serata (251).

La telecronaca sarà condotta da Andrea Marinozzi e Fernando Orsi, mentre ci saranno il prepartita e il postpartita sia su TV8 che su Sky.

Celtic-Milan sarà inoltre visibile in streaming sul sito www.tv8.it e sulla piattaforma Sky Go, riservata agli abbonati Sky visibile sia su dispositivo mobile che tramite pc e tablet.

Il match si potrà vedere anche sulla piattaforma di Now Tv, servizio live e on-demand di Sky per il quale anche i non abbonati Sky potranno semplicemente acquistare il ticket e vedere il match del “Celtic Park”.