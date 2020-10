Europa League, dove vedere Tottenham LASK streaming e diretta tv

Europa League, dove vedere Tottenham LASK in streaming e in diretta tv.

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra va in scena il match Tottenham – LASK Linz, gara valida per la prima giornata di Europa League. Tottenham e LASK sono state sorteggiate nel Gruppo J con Anversa e Ludogorets. Il Tottenham è chiaramente la favorita in questo girone ma il LASK non è una squadra da sottovalutare: gli austriaci si sono qualificati dopo aver buttato fuori lo Sporting Lisbona nei playoff, andando a vincere in Portogallo per 4-1.

Il Tottenham ha vinto con scioltezza tutte le gare dei turni preliminari e torna in Europa League dopo tre anni: nella stagione 2016/2017, gli inglesi disputarono i sedicesimi di finale dopo esser arrivati terzi nella nel proprio girone di Champions League. Gli Spurs però furono eliminati dal Gent in quell’occasione. La scorsa stagione invece i ragazzi di Mourinho non arrivarono oltre gli ottavi di finale in Champions League: pesante sconfitta subita contro il Lipsia. Il LASK invece l’anno scorso partecipò all’Europa League per la prima volta (già diverse comparse in Coppa Uefa alla fine degli anni ’90) e gli austriaci sono arrivati fino agli ottavi di finale. Lì furono surclassati dal Manchester United che si impose per 5-0 in Austria e 2-1 all’Old Trafford.

Questa sarà la prima sfida in assoluto tra Tottenham e LASK Linz. Il pronostico vede ovviamente il Tottenham favorito, ma il LASK Linz ha vinto le due gare dei preliminari eliminando prima il Dunajska Streda per 7-0 e poi una big come lo Sporting Lisbona per 4-1.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà lo svedese Mohammed Al-Hakim.

Dove vedere Tottenham LASK tv

La sfida di Europa League tra Tottenham e LASK Linz sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà collegarsi su Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Tottenham LASK streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, è possibile seguire la partita Tottenham – LASK in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che vogliano vedere Tottenham – LASK Linz è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.