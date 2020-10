Europa League, Young Boys Roma probabili formazioni: spazio per Borja Mayoral

− YOUNG BOYS ROMA PROBABILI FORMAZIONI

Esordio in Europa League per i giallorossi, che scenderanno in campo domani a Berna per sfidare lo Young Boys. La squadra di Fonseca, dopo il ko a tavolino alla prima giornata contro il Verona, ha iniziato un buon percorso in campionato, grazie al pari contro la Juve e alle due vittorie di fila contro Udinese e Benevento. Ottimo momento per le punte giallorosse, con il solito Dzeko e il neo-arrivato Pedro già in grande spolvero.

A differenza della compagine capitolina, gli svizzeri dello Young Boys sono arrivati alla fase a gironi dell’Europa League, dopo aver battuto al playoff di ottobre il Kuopio. In Super League, i giallo-neri si trovano attualmente a quota 8 punti in graduatoria, con due vittorie, due pareggi e ancora nessuna sconfitta. Caratteristica della squadra svizzera: il grande cinismo, dal momento che, ha finora, segnato in campionato soltanto tre gol, subendo uno solo. Nel dettaglio Young Boys Roma probabili formazioni.

Young Boys Roma probabili formazioni, Smalling e Mancini out

Lo Young Boys si dovrebbe schierare in campo con il solito 4-4-2. In porta, Von Ballmoos, protetto dal quartetto difensivo composto da Hefti, Camara, Zesiger e Lefort. In centrocampo, le due ali saranno a destra Fassnacht e Ngamaleu a sinistra, con Lustenberg e Sierro a fare da metronomi. In attacco, invece, pronto il duo formato da Nsame e Meschack.

Tra le fila giallorosse, mister Fonseca dovrà fare a meno sia dell’infortunato Smalling che dello squalificato Mancini. Inoltre, possibile turnover in avanti, con Dzeko che dovrebbe riposare per lasciare spazio a Borja Mayoral. Dunque tra i pali il rientro di Pau Lopez, mentre in difesa Bruno Peres a destra, Spinazzola a sinistra e il duo Kumbulla-Ibanez a comporre l’asse centrale. In centrocampo, inedita coppia formata da Cristante e Villar; mentre i tre trequartisti dovrebbero essere: Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan. Unica punta, lo spagnolo Mayoral.

Probabili formazioni Young Boys Roma

Young Boys (4-4-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberg, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. All. Seoane

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Villar; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca