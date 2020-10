Il Napoli è subito tornato in campo dopo la bella vittoria di sabato contro l’Atalanta con il risultato di 4-1. Gattuso e i suoi ragazzi stanno preparando la sfida di giovedì contro l’AZ Alkmaar, gara valida per l’esordio in Europa League. Il tecnico calabrese effettuerà sicuramente del turnover e farà giocare diversi giocatori che sono rimasti in panchina sabato scorso. Inoltre, Gattuso potrà contare di nuovo sul suo capitano Lorenzo Insigne ma dovrà fare a meno di Dries Mertens.

Napoli AZ, Insigne pronto a tornare in campo

Ieri, ventidue giorni dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Genoa, Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra per l’intera seduta di allenamento. Insigne subì una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, ma ormai l’infortunio sembra essere definitivamente alle spalle. Sarà Gattuso a decidere se schierarlo dal primo minuto o farlo entrare nel secondo tempo e concedergli solo qualche minuto a fine gara.

La brutta notizia però arriva da Dries Mertens. Questa mattina, il Corriere dello Sport ha rivelato che l’attaccante belga avrebbe subito una lussazione alla spalla nello scontro contro il difensore dell’Atalanta Cristian Romero. Mertens è rimasto comunque in campo ma molto probabilmente non sarà del match di giovedì contro l’AZ.