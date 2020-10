Roma CSKA Sofia probabili formazioni: Smalling dal primo minuto

ROMA CSKA SOFIA PROBABILI FORMAZIONI

La Roma ritorna in campo in Europa contro i bulgari del CSKA Sofia, per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi arriveranno al match dell’Olimpico dopo ben 13 risultati utili consecutivi. Ottimo il trend in campionato, che a parte la sconfitta a tavolino contro il Verona alla prima giornata, li vede a otto punti in graduatoria. Spettacolare il pareggio contro il Milan per 3 a 3 nell’ultimo turno. Quanto ai bulgari del CSKA Sofia, non vincono in campionato addirittura dal 30 agosto e si trovano, attualmente, al quinto posto in classifica, a meno sei dalla vetta occupata dal Lokomotiv Plovdiv. Nel dettaglio Roma CSKA Sofia probabili formazioni.

Roma CSKA Sofia probabili formazioni, riposa Dzeko

Per il match contro il CSKA Sofia, Fonseca farà turnover, cercando di dare maggior minutaggio a chi ha giocato di meno nelle ultime uscite. Ritorna, dunque, tra i pali lo spagnolo Pau Lopez, coperto dal trio difensivo composto da Fazio, Smalling e Juan Jesus. In centrocampo, le due ali dovrebbero essere Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra, con Villar e Cristante a fare da metronomi. Sulla trequarti agiranno poi Pellegrini e Carles Perez, a supporto dell’unica punta Borja Mayoral.

Tra le fila bulgare, il tecnico Morales opterà per il 4-2-3-1. In porta, Busatto, con quartetto difensivo composto da Vion, Antov, Mattheij e Mazikou. In centrocampo, muscoli ed esperienza con il portoghese Tiago Rodrigues e Youga. I tre trequartisti, invece, dovrebbero essere Yomov, Sankharé e Henrique; mentre unica punta, il gambiano Sowe.

Probabili formazioni Roma CSKA Sofia

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All. Morales