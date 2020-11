Europa League, dove vedere Molde Arsenal streaming e diretta tv

Europa League, dove vedere Molde Arsenal in streaming e in tv.

All’Aker Stadion va in scena il match Molde – Arsenal, gara valida per la quarta giornata del Gruppo B di Europa League.

In questa sfida si incontrano prima e seconda del girone. Infatti il Molde, nonostante la sconfitta di tre settimane fa subita a Londra, è ancora al secondo posto nel girone con 6 punti e a +3 sul Rapid Vienna terzo. I norvegesi hanno vinto le prime due gare del girone e tenteranno l’impresa di battere gli inglesi e mettere un’ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi.

L’Arsenal invece, come era presumibile, sta dominando il girone ed è primo a punteggio pieno con 9 punti. Gli inglesi hanno vinto 4-1 la gara d’andata contro il Molde e cercheranno la vittoria anche in Norvegia. La vittoria infatti garantirebbe la qualificazione aritmetica alla fase a eliminazione diretta.

L’unico precedente tra Molde e Arsenal è proprio il 4-1 della gara d’andata all’Emirates Stadium. Il Molde proverà a mantenere l’imbattibilità casalinga in questa stagione europea, mentre l’Arsenal vorrà rifarsi dopo il brutto 0-0 contro il Leeds in Premier League.

Il fischio d’inizio di Molde – Arsenal è in programma alle ore 18:55 e l’arbitro della gara sarà il bosniaco Irfan Peljto.

Dove vedere Molde Arsenal tv

La sfida di Europa League tra Molde e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Per seguire il match in alta definizione basterà collegarsi al canale Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Molde Arsenal streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Molde – Arsenal è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni dell’Europa League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.