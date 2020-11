DISFATTA MILAN CONTRO IL LILLE: PESSIMA PARTITA DEI ROSSONERI – Pioli dice di non aver sottovalutato il Lille, ma l’impressione è che i rossoneri non siano scesi in campo con grande cattiveria. La sconfitta di ieri sera deve far capire alla squadra milanese che le partite vanno giocate sempre, dall’inizio alla fine, e non bisogna mai adagiarsi: la squadra deve ancora crescere, non può pensare di fermarsi e “sedersi” dopo un bel periodo dal post lockdown ad oggi. Insomma, lo schiaffo dei francesi fa male ma deve insegnare e fare da stimolo per Ibra e compagni: certo è, però, che la partita di ieri ha fatto cadere una lunga serie di primati.

Crollo del Milan, il Lille passeggia: i dati Opta che illustrano i primati negativi

Innanzitutto, come detto, il Milan andava fortissimo dopo la sosta per il Covid di marzo-aprile: non aveva mai perso. E, dopo 242 giorni e 24 partite ufficiali, è tornato a perdere un match: l’ultima sconfitta risaliva ad aprile, 1-2 casalingo contro il Genoa.https://twitter.com/OptaPaolo/status/1324470047864213505?s=20

Inoltre, la squadra di mister Pioli ha concesso a Yusuf Yazici, esterno d’attacco turco del Lille, di entrare nella storia: oltre ad essere il primo a realizzare due triplette in trasferta in una competizione europea (meglio di Cristiano e Messi), Yazici è stato il primo giocatore a realizzare una tripletta europea in trasferta contro il Milan dal 2000. All’epoca fu Rivaldo, nell’ottobre 2000, in Champions League.

3 – Yusuf Yazici è il primo giocatore a realizzare una tripletta in trasferta contro il Milan da Rivaldo nell'ottobre 2000, con la maglia del Barcellona in Champions League. Impressionante.#MilanLille #EuropaLeague — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2020

E sempre un Milan-Barcellona funge da “precedente” per un altro record negativo stabilito dalla squadra rossonera nella disfatta di ieri: era, infatti, dalla sfida ai catalani del 2011 che il Milan non subiva tre gol in casa in competizioni europee. Davvero una debacle per il Diavolo.

3 – Il Milan ha subito tre gol in una partita interna in competizioni europee per la prima volta dal novembre 2011 (sconfitta per 2-3 contro il Barcellona). Débâcle.#UEL #MilanLille — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 5, 2020

Questi sono dati statistici, che rappresentano effettivamente dei primati negativi per il Milan, ma che non devono spaventare i rossoneri, ancora impegnati nel loro percorso di crescita: la squadra capitanata da Romagnoli imparerà da questi errori, per ricominciare a macinare gioco e risultati già dalla prossima sfida di campionato.