Milan Celtic probabili formazioni: Rebic in attacco, Hauge riproposto a sinistra

Giovedì 3 dicembre alle ore 18:55 allo Stadio San Siro di Milano si disputerà il match Milan Celtic, valevole per la quinta giornata del Gruppo H della fase a gironi di Europa League. L’incontro Milan Celtic metterà a confronto i rossoneri padroni di casa, attualmente secondi nel girone con 7 punti, costretti a vincere contro gli scozzesi, che arrivano a Milano con 1 solo punto in classifica, per tenere lontano il possibile ritorno dello Sparta Praga. Andiamo a conoscere le probabili formazioni delle 2 compagini.

Milan Celtic probabili formazioni: ecco il possibile schieramento dei rossoneri

Bonera dovrebbe cambiare alcuni effettivi rispetto alla gara di campionato contro la Fiorentina, affidandosi a chi ha giocato meno in questo primo scampolo di stagione. Con sicuri assenti Ibrahimovic e Leao, ancora alle prese con gli infortuni pregressi, il Milan dovrà valutare le condizioni di Bennacer e Castillejo. Probabile, quindi, che il tecnico si affiderà in attacco ancora a Rebic, supportato da Hauge, Brahim Diaz e Calhanoglu. Ecco la probabile formazione del Milan:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Brahim Diaz, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

Milan Celtic probabili formazioni: ecco come dovrebbero giocare i padroni di casa

Il Celtic, ormai virtualmente eliminato dalla competizione, arriva a San Siro con l’obiettivo di fare un risultato importante che dia morale alla squadra. Ecco la probabile formazione del Celtic:

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Ayeti, Griffiths.