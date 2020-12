Dopo la vittoria ottenuta al Ferraris contro la Sampdoria in campionato (1-2), il Milan di Pioli si prepara ad affrontare lo Sparta Praga in trasferta in un match valido per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Sparta Praga-Milan si prospetta un match molto interessante in quanto i ‘rossoneri’ dovranno trovare una vittoria per sperare (in caso di mancata vittoria del Lille contro il Celtic, ndr.) di terminare al primo posto del Gruppo H. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Sparta Praga-Milan, streaming e diretta TV8?

Sparta Praga-Milan: orario, luogo, precedenti e designazione arbitrale

Il match Sparta Praga-Milan, valido per l’ultima giornata del gruppo H di Europa League, si giocherà al Generali Arena di Praga, con il fischio d’inizio fissato per ore 21.00 di Giovedì 10 Dicembre 2020. Oltre alla partita dell’andata (terminata 3-0 per i ragazzi di Pioli), vi sono due precedenti risalenti al 2004 di Sparta Praga-Milan, quando i ‘rossoneri’ superarono il turno di Champions League battendo la squadra ceca per 4-1 al San Siro e pareggiando a Praga per 0-0. L’arbitro designato del match è il tedesco Siebert.

Dove vedere Sparta Praga-Milan, streaming e diretta TV8?

Sparta Praga-Milan, partita valida per la fase a gironi di Europa League, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky, più specificatamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A HD. Tutti gli abbonati a Sky possono seguire Sparta Praga-Milan in diretta streaming gratis mediante Sky Go, applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un altro modo per seguire la partita è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su NOW TV. Questo match non verrà trasmesso né in streaming gratis né in diretta tv in chiaro su TV8.