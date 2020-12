Dove vedere Tottenham-Anversa: streaming e diretta tv Europa League

Questa sera alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium sarà in programma il match tra Tottenham-Anversa, valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre sono già qualificate per i sedicesimi di finale della competizione, ma sarà importante in ottica primo posto che darà la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio di lunedì prossimo a Nyon. In questo momento i belgi hanno dodici punti, mentre gli inglesi dieci e dunque sono costretti a vincere per essere primi.

Nei rispettivi campionati, gli Spurs di mister Josè Mourinho si trovano al primo posto della Premier League insieme al Liverpool con 24 punti e vengono dall’importante successo per 2-0 nel derby londinese contro l’Arsenal, mentre i biancorossi del tecnico Ivan Leko nella Pro League sono al quarto posto con 25 punti, a -6 dalla capolista Genk.

Nel match d’andata disputato lo scorso 29 ottobre, a prevalere fu l’Anversa per 1-0 grazie alla rete di Refaelov al 29′. L’arbitro dell’incontro sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano di Don Benito (comunità di Estremadura).

Tottenham-Anversa, le probabili formazioni

Tottenham (4-3-3): Hart; Davies; Tanganga; Sanchez; Doherty; Hojbjerg; Lo Celso; Ndombele; Lucas; Son; Bale.

Anversa (5-4-1): Butez; Miyoshi; Seck; Gelin; De Laet; Jukleroed; Gerkens; Haroun; Hongla; Refaelov; Benavente.

Dove vedere Tottenham-Anversa in tv e streaming

Il match tra Tottenham-Anversa (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile con collegamento in diretta a partire dalle ore 18.50, su Sky Sport (canale 252 del satellite) con telecronaca sarà affidata a Paolo Ciarravano; ricordiamo che l’incontro si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.