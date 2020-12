Europa League, ecco dove vedere Napoli Real Sociedad in streaming e in tv.

Allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena il match Napoli – Real Sociedad, ultima giornata del Girone F di Europa League.

Napoli – Real Sociedad è il match dal dentro o fuori, i ventidue in campo ce la metteranno tutta per vincere e passare al turno successivo. Ma cosa serve esattamente alle due squadre per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League? Al Napoli, primo con 1o punti, basterebbe il pareggio per andare avanti, ma con il rischio di passare come seconda in caso l’AZ vincesse contro il Rijeka. Nel caso l’AZ non dovesse battere i croati, potrebbe anche perdere contro la Real Sociedad e qualificarsi lo stesso (sempre come seconda).

La Real Sociedad, seconda a 8 punti (stessi dell’AZ ma avanti negli scontri diretti) deve vincere se vuole passare come prima. Se l’AZ non dovesse vincere il suo match, basterebbe anche il pareggio agli spagnoli. Se invece gli olandesi dovessero addirittura perdere contro il Rijeka, la Real Sociedad sarà qualificata con qualsiasi risultato, anche la sconfitta.

Il Napoli però vorrà vincere la sua prima gara nel nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Inoltre, gli azzurri vengono da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie) tra campionato e coppa e non hanno intenzione di stoppare questa bella striscia di risultati positivi.

La Real Sociedad invece, dopo la sconfitta del 29 ottobre proprio contro il Napoli, ha trovato otto risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, ma non vince da cinque partite. Infatti, oltre ai due pareggi contro AZ e Rijeka in Europa League, gli spagnoli hanno pareggiato anche due match di Liga e hanno perso la testa della classifica, superati dall’Atletico Madrid.

Il fischio d’inizio di Napoli – Real Sociedad è in programma alle ore 18:55 è l’arbitro della gara sarà l’israeliano Orel Grinfeld.

Probabili formazioni Napoli Real Sociedad: spagnoli senza due big

Qui Napoli – Gennaro Gattuso dovrà ancora fare a meno di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano non ha recuperato dall’infortunio alla spalla rimediato in nazionale. Il tecnico calabrese si dovrebbe affidare nuovamente al 4-2-3-1: a difendere i pali ci sarà Ospina con il quartetto difensivo composto da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui (Hysaj ancora non al top); in mediana, al fianco di Bakayoko, potrebbe tornare Fabian Ruiz al posto di Demme; dietro la prima punta Mertens, agiranno Insigne, Zielinski e Lozano, in leggero vantaggio su Politano.

Qui Real Sociedad – Imanol Alguacil invece non potrà contare sul talento dei suoi due top player David Silva e Mikel Oyarzabal, oltre al lungodegente Illaramendi. L’allenatore spagnolo allora schiererà i suoi con un possibile 4-4-2 con Alex Remiro in porta, mentre in difesa ci saranno Gorosabel a destra, Elustondo e Le Normand al centro e Monreal a sinistra. A centrocampo agiranno Portu e Januzaj sulle fasce con Guevara e Merino al centro. Le due punte saranno Willian José e Isak.

Probabili formazioni Napoli Real Sociedad

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Januzaj; Willian José, Isak. All Alguacil

Dove vedere Napoli Real Sociedad tv: Sky 0 TV8?

La sfida di Europa League tra Napoli e Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252) con collegamento prepartita a partire dalle ore 18. Per seguire la partita in alta definizione bisognerà semplicemente collegarsi al canale Sky Sport Uno HD (canale 240, 482 digitale terrestre).

Oltre Sky, i tifosi partenopei potranno seguire Napoli – Real Sociedad anche in chiaro. Infatti, la gara sarà trasmessa anche su TV8 (canale 8 digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 18:30.

Dove vedere Napoli Real Sociedad streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Napoli – Real Sociedad è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS.

Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni dell’Europa League è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.