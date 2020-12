Europa League, Napoli: ecco le combinazioni per la qualificazione ai sedicesimi

Il pareggio di questa sera del Napoli sul campo degli olandesi dell’AZ Alkmaar ha permesso al Napoli di mister Gennaro Gattuso di confermare il primo posto in classifica del gruppo F di Europa League. A novanta minuti dalla fine la situazione vede i partenopei a 10 punti, la coppia AZ-Real Sociedad con 8, chiude ultimo e già eliminato Rijeka.

Napoli: ecco le combinazioni per la qualificazione ai sedicesimi

Giovedì prossimo si disputeranno Napoli-Real Sociedad e Rijeka-AZ e agli azzurri per passare ai sedicesimi di finale basterà pareggiare con i baschi, pareggio che però potrebbe probabilmente non bastare per vincere il gruppo F, se gli olandesi vincessero il loro match contro i croati ormai fanalino di coda, questo perchè a parità di punti (11-11), la squadra di Alkmaar può far valere gli scontri diretti a suo favore (0-1 al San Paolo e 1-1 in casa). Ovviamente con la vittoria contro gli spagnoli ci sarebbe aritmeticamente il primo posto del raggruppamento, mentre l’unica ipotesi di eliminazione azzurra, è una sconfitta casalinga con contemporanea vittoria degli olandesi, perchè in questo caso la classifica vedrebbe Real Sociedad e AZ a 11 (baschi primi per gli scontri diretti) e Napoli a 10.

Insomma buone possibilità per Insigne e compagni di passare il turno, ma si dovrà fare attenzione perchè la formazione di Imanol Alguacil, non è assolutamente da non sottovalutare e il primo posto attuale della Liga lo testimonia ampiamente.