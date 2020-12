Europa League, probabili formazioni della quinta giornata

Dopo l’ultima giornata che ha sancito il passaggio del turno di Roma, Arsenal, Leicester e Hoffenheim; l’Europa League riparte con la quinta giornata della fase a gironi che sarà cruciale per il destino di molte squadre in questa importante competizione. Le italiane impegnate in questa importante competizione europea sono tre: Roma, Napoli e Milan. La Roma, già sicura del passaggio del turno, si giocherà il primo posto del girone nello scontro diretto contro lo Young Boys. Il Napoli di Gattuso, dopo aver battuto i ‘giallorossi’ in campionato per 4-0, affronterà in trasferta l’AZ Alkmaar, in un match decisivo per il destino del Gruppo F di Europa League infatti, in caso di vittoria in Olanda, i partenopei sarebbero già qualificati al turno successivo. Il Milan invece, nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, affronterà il Celtic al San Siro, in un match decisivo per le sorti del Gruppo H di Europa League.

Nel quinto turno della fase a gironi di Europa League sono in programma alcuni match interessanti da tenere d’occhio come: Lille-Sparta Praga, Arsenal-Rapid Vienna e Nizza-Bayer Leverkusen. In seguito vi saranno le probabili formazioni della quinta giornata di Europa League.

Probabili Formazioni Europa League: quinta giornata della fase a gironi

Probabili Formazioni Europa League Roma-Young Boys

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Pau López; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Cristante, Villar, Bruno Peres; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Probabile formazione Young Boys (4-4-2): Ballmoos; Lefort, Lustenberg, Ali, Hefti; Rieder, Sierro, Maceiras, Fassnacht; Nsame, Ngameleu.

Probabili Formazioni Europa League Cluj-CSKA Sofia

Probabile formazione Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Burca, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Rondon.

Probabile formazione CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Penaranda, Sinclair; Sowe.

Probabili formazioni Europa League Az-Napoli

Probabile formazione Az (4-3-3): Bizot; Svensson, Letschert, Chatzidiakos, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Ruiz, Politano; Petagna

Probabili formazioni Europa League Real Sociedad-Rijeka

Probabile formazione Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Portu, David Silva, Oyarzabal; Isak.

Probabille formazione Rijeka

Probabili formazioni Europa League Milan-Celtic

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Colombo.

Probabile formazione Celtic (4-5-1): Bain; Frimpong, Duffy, Bitton, Taylor; Brown, McGregor, Christie, Rogic, Elyounoussi; Edouard.

Probabili formazioni Europa League Lille-Sparta Praga

Probabile formazione Lille (4-4-2): Maignan; Zeki Celic, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumare, Bamba; Yazici, David.

Probabile formazione Sparta Praga (4-2-3-1): Heka; Sacek, Lishka, Celutska, Hanousek; Travnik, Pavelka; Hlozek, Dockal, Krejci; Julius.

Probabili formazioni Europa League Arsenal-Rapid Vienna

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Niles, Mustafi, Luiz, Kolasinac; Tierney, Ceballos; Pépé, Willok, Saka; Abumeyang.

Probabile formazione Rapid Vienna (4-2-3-1): Gartler; Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullman; Ljubicic, Petrovic; Shick, Knasmullner, Arase; Kara.

In aggiornamento…