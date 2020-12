Sorteggi Europa League: Stella Rossa-Milan, Roma-S.Braga e Napoli-Granada

A Nyon sono appena stati effettuati i sorteggi di Europa League per definire le gare dei sedicesimi. Tutte le squadre in attesa, incluse le italiane Milan, Napoli e Roma, hanno conosciuto le loro dirette avversarie. In totale sono 24 le formazioni che si sono qualificate per i sedicesimi, alle quali si sono aggiunte le 8 della fase a gironi della Champions League, classificatesi in terza posizione. Le partite di andata dei sedicesimi verranno giocati il 18 febbraio 2021, il ritorno invece il 25 febbraio. Le fasce orarie delle gare sono sempre le stesse: 18.55 e ore 21.

Le formazioni qualificate

Teste di Serie: Arsenal (ING), Ajax (OLA), Bayer Leverkusen (GER), Bruges (BEL), Dinamo Zagabria (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ING), Manchester United (ING), Milan (ITA), Napoli (ITA), PSV Eindhoven (OLA), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UCR), Tottenham (ING), Villarreal (SPA).

Seconda fascia: Anversa (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UCR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), LIlle (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salisburgo (AUS), Slavia Praga (CZE), Stella Rossa (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SVI).

Gli accoppiamenti di Milan, Napoli e Roma

Gli accoppiamenti delle squadre italiane, presenti tutte in prima fascia, sono:

Napoli-Granada

Stella Rossa- Milan

Sporting Braga-Roma

Sorteggi Europa League: tutte le gare dei sedicesimi

Gli altri accoppiamenti di tutte le formazioni europee sono i seguenti:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-MILAN

Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

ROMA-Braga

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

NAPOLI-Granada

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV