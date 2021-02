Dove vedere Stella Rossa Milan, live streaming e diretta tv Europa League Sky o TV8?

Giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado si disputerà il match Stella Rossa Milan, valevole come gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Stella Rossa Milan.

Dove vedere Stella Rossa Milan: presentazione della partita

L’incontro Stella Rossa Milan metterà a confronto i padroni di casa allenati da Dejan Stankovic, leader incontrastati del campionato serbo, e gli uomini di Pioli che cercano il riscatto in Europa, dopo la rumorosa sconfitta in campionato contro lo Spezia. Ecco dove vedere Stella Rossa Milan in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Stella Rossa Milan: luogo, orario e probabili formazioni

Stella Rossa Milan si giocherà giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado. Pioli dovrebbe cambiare buona parte degli effettivi scesi in campo contro lo Spezia: spazio in attacco a Mario Mandzukic, alla sua prima da titolare, e in mezzo al campo a Sandro Tonali. Poco turnover, invece, per l’ex nerazzurro Stankovic, che dovrebbe confermare gran parte dei titolari che veleggiano da soli in testa alla classifica del campionato serbo.

Ecco le probabili formazioni di Stella Rossa Milan:

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Nikolic; El Faradou Ben, Ivanic, Gavric; Pavkov. All. Stankovic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié, Castillejo, Calhanoglu, Leao; Mandzukic. All. Pioli

Dove vedere Stella Rossa Milan: live streaming e diretta tv Sky o TV8?

Il match Stella Rossa Milan non sarà trasmesso in live streaming gratis e in diretta tv in chiaro su TV8. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport UNO HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.