Europa League, dove vedere Arsenal Benfica: live streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 18.55, presso il neutro del “Karaiskaki” di Atene a causa delle limitazioni anti-Covid si disputerà il ritorno dei 16.esimi di finale di Europa League che metterà difronte l’Arsenal di Mikel Arteta e il Benfica di Jorge Jesus. Prima di scoprire dove vedere Arsenal Benfica in diretta tv e streaming, vediamo come arrivano queste due squadre al match di ritorno.

La gara d’andata, disputata sul neutro dell’ “Olimpico” sempre le le limitazioni anti-Covid, si concluse sul punteggio di 1-1 con i portoghesi in vantaggio al 55′ grazie al rigore di Pizzi e i “gunners” che ottennero il pareggio al 57′ grazie al gol di Saka. I portoghesi nella “Primeira Liga” sono quarti con 39 punti, mentre l’Arsenal in Premier League è decimo con 34 punti e ha nell’Europa League un obiettivo concreto.

Arsenal-Benfica sarà diretta dall’olandese Björn Kuipers, coaudiuvato dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà Danny Makkelie. Var ed Avar saranno rispettivamente Pol van Boekel e Rob Dieperink.

Dove vedere Arsenal-Benfica, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Arsenal-Benfica, valido per il ritorno dei 16.esimi di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere la gara in diretta su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport 253 con la telecronaca affidata a Massimo Marianella . Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now Tv.