Napoli-Granada, la Moviola: tre goal annullati e manca un rosso agli ospiti

Allo stadio Diego Armando Maradona Napoli-Granada termina 2-1, ma non basta per passare i sedicesimi di finale di Europa League (2-0 Granada nella gara d’andata). Partita che parte bene con i padroni di casa che riescono a trovare la rete del vantaggio al 3′ minuto con Zielinski, ma pagano cara la disattenzione difensiva che porta il goal del pareggio Granada. Nella ripresa attacco totale ma non basta. Male il direttore di gara, Daniel Siebert, che lascia andare il match che prenderà una brutta piega già al finire del primo tempo (tra proteste, accenni di risse e perdite di tempo). Tanti gli episodi da MOVIOLA: dai tre goal annullati di cui due al Napoli e dei mancati cartellini gialli che potevano diventare anche rossi. Ecco di seguito la Moviola del match.

Napoli-Granada: la moviola

3′ GOAL NAPOLI – Botta dal limite dell’area di Zielinski su cui Rui Silva non può nulla e Napoli in vantaggio.

5′ GOAL ANNULLATO GRANADA – Antonio Puertas batte Meret ma è in netta posizione di fuorigioco.

25′ GOAL GRANADA – Cross in mezzo, disattenzione della difesa del Napoli che lascia Montoro libero a colpire la palla di testa.

34′ MANCATO GIALLO A MONTORO – Il giocatore del Granada ferma da dietro Bakayoko al limite dell’area.

35′ TESTA CONTRO TESTA KENEDY-POLITANO – Fallo del fantasista del Granda che atterra il calciatore italiano e poi lo provoca. Non manca la risposta immediata di Politano e alla fine entrambi ricevono il cartellino giallo.

45′ GOAL ANNULLATO NAPOLI – Annullato un goal anche alla formazione partenopea: Di Lorenzo batte Rui Silva, ma partendo da posizione irregolare.

59′ GOAL NAPOLI – Il Napoli ritrova il vantaggio con la rete di Fabian Ruiz.

70′ GOAL ANNULLATO NAPOLI – Colpo di testa su corner di Bakayoko che batte Rui Silva ma il direttore di gara annulla la rete per una spinta.

89′ MINI RISSA – Bakayoko commette un fallo che però altera gli animi: il calciatore del Granada resta a terra per circa 3 minuti e i giocatori del Napoli si scaldano per la perdita di tempo. Tutto finisce con l’ammonizione di Koulibaly.