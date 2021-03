Dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli (0-1), il Milan di Pioli proverà ad approdare ai quarti di finale di Europa League nella gara di ritorno contro il Manchester United (match d’andata terminato 1-1, ndr). Milan-Manchester United si prospetta un match spettacolare tra due compagini che amano proporre un calcio offensivo e che sono tra le favorite di questo torneo. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Milan-Manchester United: streaming, statistiche e diretta TV Sky o TV 8?

Milan-Manchester United: orario, luogo e precedenti

Il match Milan-Manchester United, valido per gli ottavi di finale di Europa League, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 21.00 di Giovedì 18 Marzo 2021. Tra le due squadre, dal 2005 ad oggi, vi sono stati ben sette precedenti con i seguenti esiti finali: 3 vittorie Milan, 1 pareggio, 3 vittorie Manchester United. Nonostante l’ottima prestazione, i rossoneri, nel match d’andata, hanno trovato il goal del pareggio solamente al 92′ con Simon Kjaer. Un pareggio ottenuto in trasferta che però lascia ben sperare i ‘rossoneri’ che sognano di regalare ai propri tifosi un quarto di finale europeo.

Milan-Manchester United: statistiche e informazioni

Il Manchester United allenato da Solskjaer arriva al match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League con un dato molto positivo: nelle ultime undici uscite i ‘reds’ non hanno mai perso ma è stato fermato per ben cinque volte sul pareggio.

Nelle ultime sei partite in cui il Milan è sceso in campo invece, solamente una volta è stata superata la somma di due goal totali (contro la Roma 2-1, ndr). Questa tendenza è anche seguita dal Manchester United che, nelle ultime cinque uscite, non ha mai superato la soglia dei due goal totali (tenendo in considerazione i goal della squadra di casa e quelli della compagine in trasferta).

Dove vedere Milan-Manchester United: streaming, statistiche e diretta TV Sky o TV 8?

Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Milan-Manchester United, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV 8 e in streaming gratis sul sito dell’emittente televisiva, con ampio spazio dedicato al pre e post-partita. Inoltre il match sarà visibile su Sky e sulla piattaforma NOW TV. Tutti coloro che posseggono un abbonamento a Sky possono inoltre godere delle emozioni di Milan-Manchester in streaming gratis su SKY GO.