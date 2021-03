Milan-Manchester United, probabili formazioni: le scelte “forzate” di Pioli

MILAN-MANCHESTER UNITED, PROBABILI FORMAZIONI – EUROPA LEAGUE –

Il Milan ospiterà il Manchester United al Giuseppe Meazza questa sera alle ore 21, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il match verrà arbitrato dal tedesco Brych. L’andata all’Old Trafford è terminata con un pareggio: 1-1.

Il Milan è in serie difficoltà di formazioni nelle ultime settimane, lunga la lista degli indisponibili per Stefano Pioli, che dovrà gestire parecchie assenze: Calabria, Rebic e Leao non sono stati convocati. Recuperato Zlatan Ibrahimovic che, avendo pochi minuti nelle gambe, non potrà giocare per tutti i 90 minuti. A ricoprire il ruolo di prima punta sarà Castillejo, con Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic che agiranno alle sue spalle. Nella zona difensiva spazio a Tomori al fianco di Kjaer. A destra, invece, ci sarà Kalulu.

Il Manchester United non avendo gestito alla meglio i rossoneri sul proprio campo, proverà a passare il turno vincendo al Meazza. Solskjaer, a differenza di Pioli, è più fortunato con la formazione, infatti ha recuperato Rashford, Pogba e Van De Beek. Assenti tra le linee degli inglesi Martial e Cavani. Titolare Greenwood, nel terzetto offensivo composto anche da James e Bruno Fernandes alle spalle dell’unica punta Rashford. Pogba va in panchina, potrebbe essere inserito a gare in corso. Centrocampo con Fred e McTominay. In difesa Wan Bissaka e Shaw, poi ballottaggio tra Lindelof e Bailly per affiancare Maguire.

Milan-Manchester United, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All. Solskjaer