Dopo il pareggio rimediato contro il Sassuolo (2-2), la Roma di Fonseca si prepara ad affrontare l’Ajax nei quarti di finale di Europa League. Ajax-Roma si prospetta un match molto equilibrato ed interessante tra due delle compagini favorite per la vittoria finale del torneo continentale. In questo articolo vi sono tutte

le informazioni necessarie su dove vedere Ajax-Roma: streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8?

Ajax-Roma: orario, luogo, probabili formazioni e precedenti

Il match Ajax-Roma, valido per i quarti di finale di Europa League, si giocherà al Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con il fischio d’inizio programmato per le ore 21.00 di Giovedì 8 Aprile 2021. Negli ultimi anni non vi è stato alcun precedente di Ajax-Roma. Le due squadre però arrivano a questo importante match con due stati di forma opposti: da un lato vi è la squadra di casa che da 7 partite a questa parte sa solo vincere subendo pochi goal (2 in totale); dall’altra la Roma che, nelle ultime quattro uscite stagionali, ha totalizzato una vittoria, un pareggio e due sconfitte (subendo in totale 7 goal in 4 partite, ndr).

Ecco le probabili formazioni di Ajax-Roma:

Probabile formazione AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Probabile formazione ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

La partita Ajax-Roma, valida per i quarti di finale di Europa League, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV 8 e su Sky al canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre). Tutti gli abbonati a Sky potranno vedere Ajax-Roma in streaming con l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Il match sarà inoltre disponibile in diretta streaming su NOW TV e in streaming gratis sul sito ufficiale di TV 8.