Europa League, dove vedere Slavia Praga Arsenal: diretta tv e streaming

Dove vedere Slavia Praga Arsenal: verso il match

Archiviata la gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League, è arrivato il momento della gara di ritorno. Una partita che ha stupito per il risultato è quella d’andata tra Arsenal e Slavia Praga (disputata l’8 aprile), match terminato sul punteggio di 1 a 1 (con le reti di Pépé all’86’ e Holeš al 90+3′). La squadra ceca ha agguantato dunque il pareggio in extremis ed adesso si giocherà la gara di ritorno in casa propria. Un match che prevede gol e spettacolo. I Gunners cercheranno in tutti i modi di passare il turno, dando una scolta alla loro stagione che finora è risultata abbastanza sottotono: basti pensare che si trovano al nono posto in classifica in Premier League, con 45 punti. Diverso il discorso dello Slavia Praga, saldamente in testa al campionato della Repubblica Ceca con 68 punti.

Per quanto riguarda la competizione dell’Europa League di questa stagione, i due calciatori con più reti realizzate finora tra le due squadre sono Nicolas Pépé e Abdallah Sima (entrambi con 4 gol).

Dove vedere Slavia Praga Arsenal: l’orario del match

La sfida tra Slavia Praga e Arsenal andrà in scena Giovedì 15 Aprile alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Sinobo Stadium di Praga.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Slavia Praga Arsenal

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match sul canale 254 del decoder di Sky. Inoltre, per chi non vorrà perdersi gli altri match in contemporanea, c’è la possibilità di seguire la Diretta Gol, in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) o sul decoder Sky sui canali 251 e 203 (Sky Sport Football). La diretta streaming del match sarà disponibile tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc.