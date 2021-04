Roma-Ajax, streaming e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Olimpico (a porte chiuse) si disputerà il match Roma-Ajax valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nella gara d’andata giocata lo scorso giovedì all’Amsterdam Arena i giallorossi si sono imposti in rimonta per 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Pellegrini e Ibanez (Klaassen per i lancieri). Nell’ultimo turno dei rispettivi campionati nazionali entrambe le squadre hanno vinto per 1-0: la Roma in casa contro il Bologna, l’Ajax sul campo dell’RKC.

I capitolini hanno iniziato la stagione europea conquistando 13 punti e vincendo il gruppo A con tre lunghezze di vantaggio sugli svizzeri dello Young Boys, mentre dopo hanno avuto la meglio su due ex squadre dell’allenatore portoghese Paulo Fonseca: il Braga ai sedicesimi (3-0 e 3-1 ) e lo Shakhtar Donetsk agli ottavi (3-0 e 2-1).

Gli olandesi del tecnico Erik ten Hag è arrivato terzo nel gruppo D di Champions League dietro a Liverpool e Atalanta e ha iniziato la nona partecipazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League (record) battendo due volte i francesi del Lille per 2-1 ai sedicesimi, mentre agli ottavi ha ottenuto altre due vittorie contro gli svizzeri dello Young Boys (3-0 e 2-0).

L’arbitro della gara sarà l’inglese Anthony Taylor, coadiuvato dagli assistenti saranno Gary Beswick e Adam Nunn, quarto uomo David Coote. Alla cabina VAR presenti Stuart Attwell e Paul Tierney. Chi passerà il turno sfiderà in semifinale (29 aprile-6 maggio) la vincente dell’altro quarto che vedrà opposte Manchester United-Granata (all’andata successo esterno dei Red Devils per 2-0).

Roma-Ajax, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Dove vedere Roma-Ajax in tv e streaming

Il match Roma-Ajax (calcio d’inizio alle ore 21), sarà visibile sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky, numero 472 e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport HD (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani. Ricordiamo che l’incontro dell “Olimpico” si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare dei quarti di finale che si disputeranno tutte in contemporanea. Contrariamente alla gara d’andata non ci sarà la diretta televisiva sul canale TV8.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.