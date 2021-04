Villarreal-Arsenal, streaming e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Domani sera alle ore 21 all’Estadio de la Cerámica (a porte chiuse) si disputerà il match Villarreal-Arsenal, valevole per la semifinale d’andata di Europa League (ritorno giovedì 6 maggio a Londra). La squadra spagnola del grande ex Unay Emery di nei turni precedenti ha eliminato Salisburgo, Dinamo Kiev e Dinamo Zagabria vincendo tutte le gara, mentre quella inglese di Mikel Arteta ha fatto fuori Benfica, Olympiakos e Slavia Praga.

Sono quattro i precedenti giocati tutti in Champions League nella fase ad eliminazione diretta e che ha visto passare il turno sempre i Gunners: la prima volta nella semifinale della stagione 2005-06 (1-0 in casa e 0-0 in trasferta), la seconda nell’edizione 2008-09 (1-1 in Spagna e 3-0 a Londra); dunque a distanza di dodici anni torna questa sfida che si preannuncia molto equilibrata con l’Arsenal, qualora non vincesse la competizione europea, molto probabilmente il prossimo anno non giocherà in Europa visto l’attuale decimo posto in Premier League; il Villarreal invece è settimo nella Liga e sta combattendo insieme a Real Sociedad e Betis per i posti per la prossima Europa League e Conference League.

Villarreal-Arsenal, probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette.

Dove vedere Villarreal-Arsenal in tv e streaming

Il match Villarreal-Arsenal (calcio d’inizio ore 21), sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder) con diretta a partire dalle ore 20.55; la telecronaca della gara sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani. Ricordiamo che l’incontro tra spagnolo e inglesi si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” su Sky Sport Football (ch. 203) e Sky Sport (ch.251) insieme all’altra semifinale Manchester United-Roma.

Per gli abbonati al canale satellitare, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.