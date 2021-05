Dove vedere Roma-Manchester United, streaming Europa League e diretta TV8 o Sky Sport?

Giovedì 6 maggio, alle ore 21, allo stadio “Olimpico” di Roma si disputerà la gara di ritorno della semifinale di Europa League che metterà difronte i giallorossi di Fonseca e i red devils di Ole Gunnar Solskjaer. Prima di scoprire dove vedere Roma-Manchester United in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Dopo il roboante 6-2 della gara d’andata giocata la settimana scorsa ad “Old Trafford”, per la Roma è praticamente impossibile ribaltare il risultato, infatti i giallorossi dovrebbero vincere almeno 4-0 questa gara di ritorno. Impresa considerata difficile complice anche il momento negativo in campionato, messo in evidenza anche dal 2-0 subito contro la Sampdoria. United, invece, che arriva al match più riposato considerando che in Premier non ha disputato il match contro il Liverpool, gara rinviata per i disordini all’esterno di “Old Trafford” con i tifosi red devils che protestavano contro la proprietà del club.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MANCHESTER UNITED

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood. All. Solskjaer.





Dove vedere Roma-Manchester United in tv e streaming

Il match Roma-Manchester United, valido per il ritorno della semifinale di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere la gara in diretta su Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now Tv.