Dove vedere sorteggio Europa League: streaming e diretta tv in chiaro?

Venerdì 27 agosto alle ore 12 ad Istanbul, verrà effettuato il sorteggio dei gironi dell’Europa League 2021-22 che vedranno al via due squadre italiane, ovvero Napoli e Lazio, classificatesi al quinto e sesto posto nella scorsa stagione.

Le trentadue squadre saranno divise in quattro fasce ognuna da otto squadre per formare gli otto gruppi dove si qualificherà per gli ottavi di finale solamente la prima classificata, mentre la seconda dovrà affrontare gli spareggi con le otto terze provenienti dai gruppi di Champions League. Infine la terza classificata del girone di Europa League avrà la possibilità di giocare gli spareggi di Conference League, contro le seconde della terza competizione europea. Ricordiamo inoltre che nella prima fase non potranno incontrarsi club della stessa Nazione (compresi quelli ucraini e russi).

La finale si giocherà all’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, il prossimo 18 maggio, anche se originariamente la finale si sarebbe dovuta disputare alla Puskás Aréna di Budapest ma a causa del rinvio e del ricollocamento della finale del 2020, l’assegnazione agli stadi è stata spostata di un anno.

Europa League, le date

Fase a gironi



16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata

Fase ad eliminazione diretta



17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale

Dove vedere sorteggio Europa League in tv e streaming

Il sorteggio di Europa League sarà visibile su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder) e Sky Sport Football (ch.203) con diretta a partire dalle ore 12; per gli abbonati di Sky la diretta da Istanbul sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Possibilità di visione anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

