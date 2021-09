Europa League, dove vedere Galatasaray-Lazio: streaming e diretta TV8?

Giovedì 16 settembre, alle ore 18.45, alla “Türk Telekom” di Istanbul, il Galatasaray di Fatih Terim ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo E di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Galatasaray-Lazio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Fanno parte di questo girone anche Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Il Galatasaray è reduce dal pareggio in campionato per 2-2 sul campo del Trabzonspor. La Lazio, invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 a “San Siro” contro il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY-LAZIO

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Moruton, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.

Dove vedere Galatasaray-Lazio, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Galatasaray-Lazio, valido per la 1.a giornata del Gruppo C di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport (numero 252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match della “Türk Telekom” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.