Sky o Dazn? Dove vedere Napoli Spartak Mosca in diretta tv e streaming

Dove vedere Napoli Spartak Mosca Conference League in tv. Dopo l’infrenabile corsa in campionato, con il bottino pieno di sei vittorie su sei partite, il Napoli torna a essere impegnato in Europa League. Al debutto gli uomini di Luciano Spalletti hanno pareggiato in rimonta 2-2 contro il Leicester grazie alla doppietta di Victor Osimhen. L’avversario della prossima sfida sarà lo Spartak Mosca, squadra al momento ottava in classifica nella massima serie del campionato russo.

Quando si gioca Napoli-Spartak, seconda giornata girone C

La partita tra Napoli-Spartak Mosca si disputerà giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Le probabili formazioni scelte dai due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zovnin, Ayrton; Larsson, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitória

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Napoli Spartak Mosca in diretta tv e streaming

La partita tra Napoli-Spartak Mosca sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 252). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match.