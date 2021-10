Sky o Dazn? Dove vedere Lazio Marsiglia in diretta tv e streaming

Dove vedere Lazio Marsiglia in tv. Dopo l’importante vittoria in campionato per 3-1 sull’Inter, la Lazio torna a pensare all’Europa. Per i ragazzi di Maurizio Sarri, la vittoria rappresenterebbe un passo importante verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Dall’altra parte c’è il Marsiglia, dei volti noti Arkadius Milik, Pau Lopez, Pol Lirola e Cengiz Under che non nutrono bei ricordi del nostro campionato. L’attaccante polacco fu determinante per la carriera di Sarri anche se non da protagonista. Il suo lungo stop per infortunio costrinse il tecnico toscano a provare nel suo Napoli Dries Mertens prima punta. Il resto della storia lo conosciamo tutti.

Quando si gioca Lazio-Marsiglia, terza giornata girone E

La partita tra Lazio-Marsiglia si disputerà giovedì 20 ottobre 2021 alle ore 18:45, allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti si ritrovano al secondo posto del girone con 3 punti, mentre i francesi sono al terzo posto con due punti, segnati grazie ai due pareggi delle prime due uscite.

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Lazio Marsiglia in diretta tv e streaming

La partita tra Lazio-Marsiglia sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD (canale 252). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione (Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora). Sarà sufficiente collegarsi al portale da qualsiasi dispositivo e selezionare la diretta del match.

Probabili formazioni: le scelte di Sarri e Sampaoli

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. Allenatore: Jorge Sampaoli