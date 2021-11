Europa League, dove vedere Spartak Mosca-Napoli: streaming e diretta TV8?

Mercoledì 24 novembre, alle ore 16.30, all’ “Otkrytie Arena” di Mosca, lo Spartak Mosca di Rui Vitoria ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti, il match è valido per la 5.a giornata del Gruppo C di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Spartak Mosca-Napoli in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Lo Spartak Mosca è ultimo con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Leicester. Il Napoli, invece, è primo con 7 punti (2 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) e nell’ultimo turno ha battuto 1-4 in trasferta il Legia Varsavia. I russi devono vincere se non vogliono abbandonare l’Europa con un turno d’anticipo; i partenopei, invece, con una vittoria potrebbero qualificarsi agli ottavi con un turno d’anticipo.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

Guarda la UEFA Europa League su DAZN. Attiva Ora

Dove vedere Spartak Mosca-Napoli, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Spartak Mosca-Napoli, valido per la 5.a giornata del Gruppo C di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva Ora

Il match della “Otkrytie Arena” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.