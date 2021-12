Sorteggio Europa League: streaming e diretta tv Sky Sport o TV8?

Oggi 13 dicembre alle ore 13 a Nyon (Svizzera) verrà effettuato il sorteggio degli spareggi di Europa League che vedranno protagoniste tre squadre italiane, ovvero Atalanta, Lazio e Napoli, con gli orobici che hanno terminato al terzo posto il loro girone di Champions League, mentre biancocelesti e azzurri al secondo posto quello di Europa League.

Le otto gare di andata si giocheranno il 17 febbraio, invece quelle di ritorno il 24 febbraio, con le squadre teste di serie (le seconde classificate in Europa League) che avranno la possibilità di disputare il ritorno in casa. Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale (10 e 17 marzo).

Teste di serie

Betis

Rangers

Real Sociedad

NAPOLI

Olympiacos

LAZIO

Braga

Dinamo Zagabria

Non teste di serie

Barcellona

Borussia Dortmund

Sheriff

Lipsia

Porto

Zenit

Siviglia

ATALANTA

Dove vedere sorteggio Europa League in tv e streaming

Il sorteggio di Europa League sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder). Per gli abbonati di Sky ci sarà la possibilità di seguire l’estrazione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Non è prevista la diretta in chiaro, che ci sarà invece per il sorteggio di Champions League (ore 12, Canale 20).

Sorteggio Europa League, l’anteprima