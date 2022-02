Europa League, dove vedere Olympiakos-Atalanta: streaming e diretta TV8?

Giovedì 24 febbraio, alle ore 18.45, allo stadio “Geōrgios Karaiskakīs” di Atene, l’Olimpiakos di Pedro Martins ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il match è valido per il ritorno degli spareggi di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Olimpiakos-Atalanta in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Si ripartirà dal 2-1 in favore dei bergamaschi della gara d’andata che si è giocata giovedì scorso al “Gewiss Stadium” di Bergamo. Da questa stagione è stata eliminata la regola del gol in trasferta e dunque in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS-ATALANTA

OLYMPIAKOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, Mvila, A. Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Pasalic; Boga. All. Gasperini

Dove vedere Olympiakos-Atalanta, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Olympiakos-Atalanta, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match del “Geōrgios Karaiskakīs” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.