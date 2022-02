Gian Piero Gasperii: “Olimpiacos? Sfida importante”

Gian Piero Gasperini, prima del match contro l’Olimpiacos, prova ad analizzare la situazione in casa Atalanta. Il mister ha assicurato che farà di tutto per superare il turno anche se si trova in piena emergenza attaccanti. Sicuramente Ilicic e Miranchuk salteranno la sfida di Europa League, e quindi il tecnico atalantino dovrà essere abile nel trovare le giuste soluzioni che possano consentire ai suoi di mantenere il vantaggio maturato all’andata. Vincere è importante, non solo per approdare alla fase successiva della competizione, ma anche per risollevare il morale della Dea in un periodo non particolarmente brillante.

Gian Piero Gasperini: “Le coppe danno più di quanto tolgono”

Parlando dell’impegno di domani il Gasp è conscio che sarà: “Una sfida importante, ma rispetto al passato senza la regola del gol in trasferta cambia tutto. Questa formula la trovo più giusta, sicuramente è più difficile ma più giusta”, afferma con certezza il timoniere della Dea. Poi ha proseguito sottolineando il valore degli avversari di domani: “Quando ti confronti direttamente capisci il valore dell’avversario e all’ andata abbiamo avuto la sensazione di potercela fare” garantisce senza mezzi termini. Ha individuato nell’azione immediata il giusto rimedio per uscire da una serie di apparizioni avare di risultati: “Giocare subito è la medicina migliore anche perchè vogliamo dimenticare le polemiche degli ultimi tempi, non solo a Firenze“.

“Abbiamo sempre fatto gol perchè proviamo più soluzioni”

La Dea domani scenderà in campo a ranghi ridotti e senza la sua truppa d’assalto offensiva. Sarà priva dei suoi bomber Zapata, Muriel, Ilicic e Miranchuk: “Stiamo vivendo in piena emergenza in attacco visto che abbiamo fuori anche Ilicic e Miranchuk. Però abbiamo sempre fatto gol perché proviamo più soluzioni. Possiamo ruotare bene“. L’allenatore nerazzurro sa che la partita contro i greci non va sottovalutata, e che davanti si troverà una formazione ostica: “Hanno modificato il loro assetto solito e non so come giocheranno contro di noi”- ha ribadito facendo intendere di aver preparato i suoi a competere con la massima concentrazione- Ho visto tante partite dei greci e sono una squadra duttile, capace di cambiare modo di gioco. Noi però abbiamo sia capacità che esperienza per affrontare questo avversario anche se mi aspetto una partita diversa rispetto a Bergamo e i loro giocatori offensivi sanno come metterti in difficoltà. Noi giocheremo con fiducia e identità”.

“Preferisco giocare i doppi impegni perchè danno tanto in termini di crescita”

Gasperini ha poi continuato esprimendo il suo pensiero sulle doppie partite che si giocano nell’arco di una settimana: “Preferisco sempre giocarle perchè danno tanto in termini di crescita ed esperienza, migliorando anche le nostre qualità perché aggiungono sempre situazioni diverse affrontando le migliori squadre nei rispettivi paesi. Ciò che le coppe ti tolgono è meno di quanto ti portano“. Le dichiarazioni sono state estrapolate da un articolo apparso su Sportmediaset.