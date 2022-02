Napoli-Barcellona streaming gratis e diretta tv Tv8? Dove vedere Europa League

Il match Napoli-Barcellona, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2021/22, si gioca giovedì 24 febbraio alle ore 21 allo stadio Maradona di Napoli. Dopo l’impresa dell’andata, con l’1-1 strappato nel tempio del Camp Nou, la squadra di Spalletti si prepara al ritorno di questa super sfida da brividi: match complicatissimo, ma allo stesso estremamente affascinante. Gli azzurri vogliono quindi completare l’opera superando uno scoglio all’apparenza insormontabile: ecco dove vedere Napoli-Barcellona tv e streaming.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona Europa League

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi. All. Xavi.

Europa League: Napoli-Barcellona, streaming gratis Mediaset Play e diretta tv in chiaro Tv8?

Napoli-Barcellona, match valido per i sedicesimi di finale di Europa League che si giocherà al Maradona di Napoli alle ore 21 di mercoledì 24 febbraio 2022, sarà disponibile in diretta tv in chiaro su Tv8. In streaming gratis, dunque, si potrà vedere il match di Napoli su Mediaset Play.

Sarà però anche possibile assistere al match su Sky, al canale Sky Sport Uno (202 del satellite e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite). In alternativa, c’è la possibilità di guardare Napoli-Barcellona con Sky Go.

Come ogni sfida di Europa League, però, si potrà vedere la super-sfida del Maradona anche su Dazn, sia attraverso l’app per pc e smartphone, sia in tv grazie all’apposita applicazione per smart tv.