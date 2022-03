Europa League, dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen: streaming e diretta TV8?

Giovedì 10 marzo, alle ore 21, al “Gewiss Stadium”, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane, il match è valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

L’Atalanta è già scesa in campo in questa fase ad eliminazione diretta eliminando agli spareggi per accedere agli ottavi di finale l’Olympiacos, battuta all’andata 2-1 al “Gewiss Stadium” e al ritorno 0-3 al “Geōrgios Karaiskakīs”. Il Bayer Leverkusen, invece, debutta da questo turno nella fase ad eliminazione diretta grazie al primo posto nel Gruppo G con 13 punti. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di questa sera, ecco un focus sulle probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Demirbay; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Atalanta-Bayer Leverkusen, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Il match del “Gewiss Stadium” sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.