Europa League, Atalanta Bayer Leverkusen probabili formazioni: Gasperini vuole la Coppa

Europa League, Atalanta Bayer Leverkusen probabili formazioni della sfida del Gewiss Stadium di Bergamo. Il match è in programma giovedi 10 Marzo alle ore 21. Giampiero Gasperini schiererà la migliore formazione possibile, gli ultimi risultati negativi in campionato spingono il tecnico orobico a puntare forte sulla Coppa, considerando che chi vince l’Europa League ha un posto in Champions per la prossima stagione.

L’Atalanta è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Roma maturata sabato all’Olimpico, in un match che forse non avrebbe meritato di perdere. Il Bayer Leverkusen è una squadra alla portata dei nerazzurri, pur avendo un pedigree europeo sicuramente migliore dell’Atalanta. Sarà fondamentale indirizzare il doppio confronto già in questa gara d’andata per affrontare la trasferta in terra tedesca senza patemi. La rimozione della regola del gol in trasferta spinge gli orobici ad una gara d’attacco.

Atalanta Bayer Leverkusen probabili formazioni: Muriel guida l’attacco nerazzurro

De Roon sarà regolarmente in campo anche a causa della squalifica maturata per le gare di campionato. Sugli esterni dovrebbero agire Zappacosta e il danese Maehle. Confermati Koopmeiners e Malinovskyi a supporto del terminale offensivo Muriel.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Andrich, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Schick.