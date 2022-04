Europa League, dove vedere Eintracht Francoforte-Barcellona: streaming e diretta TV8?

Giovedì 7 aprile, alle ore 21, al “Deutsche Bank Park” di Francoforte, si disputerà il match Eintracht Francoforte-Barcellona, valido per l’andata dei quarti di finale, il match è valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Eintracht Francoforte-Barcellona in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Nel turno precedente i tedeschi hanno eliminato gli spagnoli del Betis vincendo in Spagna per 1-2 all’andata e pareggiando per 1-1 al ritorno in Germania dopo i tempi supplementari. Il Barcellona, invece, ha eliminato il Galatasaray pareggiando 0-0 all’andata al “Camp Nou” e vincendo al ritorno 1-2 in Turchia.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE-BARCELLONA

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Trapp, Tuta, Hinteregger, N’Dicka, Knauff, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Borré, Kamada. All. Glasner.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Busquets; A. Traoré, Aubameyang, F. Torres. All. Xavi.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Barcellona, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Eintracht Francoforte-Barcellona, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport (numero 253 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.