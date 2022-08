Dove vedere sorteggio Europa League: streaming gratis e diretta tv Mediaset, Uefa.com o Sky Sport?

Venerdì 26 agosto ad Istanbul (ore 13) si svolgeranno i sorteggi dei gironi di Europa League che vedrà ai nastri di partenza trentadue squadre divise in otto gironi da quattro, con le prima classificata che accederà agli ottavi di finale, la seconda invece sarà accoppiata con una delle otto terze dei gironi di Champions League, mentre la terza andrà agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta di Conference League, dove affronterà una delle seconde dei gironi della suddetta competizione.

Due le squadre italiane in lizza, ovvero Lazio e Roma, entrambe in prima fascia insieme alle inglesi Arsenal e Manchester United, ricordiamo che i club che fanno parte della stessa federazione (quindi lo stesso Paese o campionato) non potranno essere inserite nello stesso girone. Le squadre della stessa nazione non potranno giocare in contemporanea, bensì dovranno farlo in orari differenti; per garantire ciò, i gironi saranno divisi per colori: dal gruppo A a quello D saranno rossi, da quello E a quello H blu.

Dove vedere sorteggio Europa League in tv e streaming

Il sorteggio di Europa League sarà visibile su Sky Sport (canale 200 del decoder); per gli abbonati di Sky l’estrazione di Istanbul sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L’estrazione di Istanbul sarà visibile in diretta anche su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform con commento di Luca Farina e Ricky Buscaglia.

Per poter vedere l'evento è necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Possibilità di seguire il sorteggio anche in streaming (gratuito) su Uefa.com e UEFA.tv (canali ufficiali della UEFA).

Europa League, le date della stagione

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023

