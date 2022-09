Europa League, dove vedere Roma-Helsinki streaming LIVE e diretta TV: Sky o DAZN?

Giovedì 15 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il secondo turno del Gruppo C di Europa League tra Roma-Helsinki, società quest’ultima nota come HJK e militante in Veikkausliiga, massimo campionato finlandese. Le due compagini si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Europa League, Roma-Helsinki: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una sconfitta nella prima uscita stagionale in Europa League. La squadra di José Mourinho, infatti, ha perso in trasferta per 2-1 contro il Ludogorets. In campionato, invece, la Roma è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Empoli per 1-2. L’Helsinki si avvicina alla gara reduce dalla sconfitta in Europa per mano del Betis, in casa, per 0-2. In campionato, invece, i finlandesi hanno superato in trasferta l’Honka per 1-2.

Roma-Helsinki streaming LIVE e diretta TV

La partita Roma-Helsinki, in programma giovedì 15 settembre alle ore 21:00, gara valida per il secondo turno del Gruppo C di Europa League, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio.