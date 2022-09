Europa League, probabili formazioni Ludogorets Roma: Svilar e Belotti dal 1′?

Probabili formazioni Ludogorets Roma: verso il match

Inizia l’avventura europea per la Roma in Europa League. I giallorossi hanno salutato le competizioni europee della scorsa stagione alzando al cielo il trofeo della Conference League a Tirana. Quest’anno, grazie anche all’ottima campagna acquisti condotta dalla dirigenza, la squadra di Mourinho punta a fare bella figura anche in Europa League. In questo primo turno di Europa League la Roma affronterà il Ludogorets, la squadra bulgara che da anni partecipa alle maggiori competizioni europee. Le altre squadre a comporre il gruppo C della Roma sono Real Betis ed Helsinki.

Probabili formazioni Ludogorets Roma: le scelte dei due allenatori

QUI LUDOGORETS – L’allenatore della squadra di casa, Simundza, si affiderà al 4-2-3-1 con il classico undici titolare, dopo il turnover operato nel precedente match. In porta ci sarà Padt. La linea di difesa a 4 sarà composta da Nedyalkov, Plastun, Verdon e Cicinho. Sulla mediana spazio a Piotrowski e Show. Tekpetey, Cauly e Despodov agiranno sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Tissera.

QUI ROMA – I giallorossi devono rialzare la testa dopo la pesante sconfitta per 4 a 0 rimediata in campionato contro l’Udinese. Assenti per questa gara Karsdorp e Abraham. Mourinho si affida al 3-4-2-1 con Svilar tra i pali al posto di Rui Patricio (esordio per il nuovo portiere della Roma). In difesa Mancini, Smalling e Ibanez. Sugli esterni Celik e Zalewski (in vantaggio su Spinazzola). A centrocampo spazio a Cristante e Matic, mentre Pellegrini e Dybala saranno i due dietro la punta. In avanti grande chance dal 1′ per Belotti.

Probabili formazioni Ludogorets Roma: lo schieramento in campo

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Nedyalkow, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera. All.: Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski/Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho.