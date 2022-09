Europa League, probabili formazioni Lazio Feyenoord: c’è Zaccagni? Giovedì 08 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Europa League tra Lazio-Feyenoord. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Slot, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. In questa pagina le probabili formazioni di Lazio Feyenoord.



La presentazione del match

La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Feyenoord di Arne Slot nella 1ª giornata del Gruppo F di Europa League. Le due squadre si affrontano per la prima volta nel torneo, in un girone che vede ai nastri di partenza anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz.

Fra le due formazioni ci sono stati soltanto 2 precedenti in gare ufficiali, entrambi risalenti alla fase a gironi della Champions League 1999/00: gli olandesi sono al momento imbattuti contro i capitolini, avendo riportato un pareggio senza goal in casa e una vittoria di misura all’Olimpico (2-1 con doppietta di Tomasson). Le ultime 3 partite interne della Lazio in Europa sono finite tutte con un pareggio: non è mai accaduto finora che i biancocelesti pareggiassero 4 volte di fila in casa nelle Coppe europee.

Lazio Feyenoord probabili formazioni

QUI LAZIO

Probabile turnover per Sarri, che impiegherà in Europa qualche giocatore che ha avuto basso minutaggio nelle prime giornate di campionato. Fra i pali dovrebbe così trovar spazio Maximiano, con Hysaj terzino sinistro, Lazzari a destra e al centro Casale in coppia con Patric. A centrocampo potrebbe rifiatare Cataldi, dando spazio in cabina di regia al brasiliano Marcos Antonio, affiancato dalle due mezzali Basic e Vecino. In attacco intoccabile Immobile nel ruolo di centravanti, ai suoi lati si candidano a partire dal 1′ come esterni offensivi Cancellieri e Zaccagni.

Ballottaggi: Romagnoli (60%) – Gila (40%)

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno



QUI FEYENOORD

Consolidato invece il 4-3-3 per il tecnico olandese. Davanti tridente d’attacco composto dal centravanti Danilo e dai due esterni alti Walemark e Dilrosun. A centrocampo in regia opererà Szymanski, con Köcku e Timber mezzali. Dietro, davanti al portiere Bijlow, Trauner ed Hancko saranno i due centrali difensivi, mentre Pedersen e Bjorkan agiranno da terzini.

Ballottaggi: non disponibile

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Zaccagni

PROBABILE FORMAZIONE FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Köcku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun