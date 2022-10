Domani sera, alle ore 18.45, allo stadio “Olimpico” di Roma, si disputerà il match Lazio-Midtjylland ,valido per la 5.a giornata del Gruppo F di Europa League. Prima di scoprire dove vedere Lazio-Midtjylland in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Gruppo F di Europa League piuttosto complicato con tutte e quattro le squadre a quota 4 punti e saranno necessarie le ultime due giornate di questo gruppo per la qualificazione a sedicesimi e ottavi di Europa League ottenendo rispettivamente il primo e il secondo posto del girone, mentre chi arriverà terzo sarà retrocesso in Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MIDTJYLLAND

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas.

Dove vedere Lazio-Midtjylland, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Lazio-Midtjylland, valido per la 5.a giornata del Gruppo F di Europa League, non sarà trasmesso in chiaro su TV8 ma sarà possibile vedere il match in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Infatti da questa stagione e per i prossimi 3 anni l’Europa League sarà visibile anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.