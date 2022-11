Roma-Ludogorets, streaming gratis e diretta TV8 o Sky Sport? Dove vedere Europa League

Domani sera alle ore 21 allo stadio Olimpico si disputerà il match Roma-Ludogorets, valevole per la sesta ed ultima giornata del gruppo C di Europa League che vede in classifica le due squadre entrambe al secondo posto con 7 punti, ma con i giallorossi costretti a vincere per qualificarsi ai sedicesimi di finale, avendo perso in Bulgaria per 2-1 lo scorso 8 settembre; ricordiamo che la terza classifica scenderà in Conference League.

La squadra bulgara conta sette precedenti contro squadre italiane con un bilancio di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Roma-Ludogorets, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Abraham; Belotti.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey.

Dove vedere Roma-Ludogorets in tv e streaming

Il match Roma-Ludogorets sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch. 252) con diretta a partire dalle ore 20.55. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea. Telecronaca a cura di Riccardo Gentile e il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Marchegiani.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un’altra opzione sarà quella della di DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi.

Il costo sarà di 29,99 euro per DAZN Standard e 39,99 euro per DAZN Plus. Si possono associare fino a sei dispositivi diversi, ma la novità sarà che con la versione Standard, due dispositivi potranno connettersi in contemporanea solo dalla stessa rete Internet. Per quanto riguarda invece la versione Plus (disponibile dal 2 Agosto) si possono utilizzare due dispositivi in contemporanea pur registrati anche in luoghi differenti.

Un’ultima opzione sarà quella dell’emittente in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 del decoder Sky) che trasmetterà il match dell’Olimpico in diretta, compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.

