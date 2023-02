Barcellona-Manchester United, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Europa League

Oggi 16 febbraio alle ore 18.45 allo stadio Camp Nou si disputerà il match Barcellona-Manchester United, valevole per l’andata degli spareggi di Europa League (ritorno ad “Old Trafford” giovedì 23, ore 21). Nella fase a gironi, i “Red Devils” sono giunti secondi dietro la capolista Real Sociedad (15 punti ciascuno, ma peggio differenza reti generali), mentre i Blaugrana in Champions League, sono arrivati terzi, alle spalle di Bayern Monaco ed Inter.

Sono dieci i precedenti ufficiali con gli spagnoli in vantaggio per 5-1 e quattro pareggi; 31 le reti complessive (21-10 il parziale); l’arbitro della super sfida sarà l’italiano Maurizio Mariani di Aprilia (Latina).

Barcellona-Manchester United, probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Casemiro, Sabitzer; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Weghorst.

Dove vedere Barcellona-Manchester United in tv e streaming

Il match Barcellona-Manchester United sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 254) con diretta a partire dalle ore 18.40. Ricordiamo che l’incontro europeo si potrà seguire anche attraverso la finestra “Diretta gol” sul canale 251 insieme alle altre gare di Europa League e di Conference League in contemporanea. Telecronaca a cura di Nicola Roggero.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro del "Camp Nou" sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN: per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Riccardo Mancini.