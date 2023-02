Europa League, probabili formazioni Roma-Salisburgo: le scelte di Mourinho e Jaissle

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma-Salisburgo. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Matthias Jaissle, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Europa League, Roma-Salisburgo: come arrivano le due compagini

La Roma si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Lecce ed hanno vinto in casa 1-0 contro il Verona. Il Salisburgo, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel massimo campionato austriaco. Il Salisburgo, infatti, ha vinto 4-0 in casa contro il Lustenau ed ha vinto in trasferta per 1-3 contro il Tirol. La gara d’andata tra Roma e Salisburgo è terminato con il risultato di 1-0 per gli austriaci.

Europa League, probabili formazioni Roma-Salisburgo

Le probabili formazioni del match di Europa League Roma-Salisburgo, ecco le possibili scelte di José Mourinho e Matthias Jaissle. All’andata a vincere è stata la formazione austriaca con un goal in extremis di Capaldo dopo tante occasioni da rete fallite dalla squadra giallorossa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergraad; Adamu; Fernando, Okafor. All. Jaissle.