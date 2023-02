Europa League, ritorno dei Play Off: ecco le partite che seguiremo oggi

E’ arrivato il momento di fare sul serio in Europa League, visto che infatti questa sera si giocano le partite di ritorno dei play off dopo le gare di andata della settimana scorsa. Agli ottavi di finale sono già qualificate Arsenal, Fenerbache, Betis, Royale Union, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo e Ferencvaros. Per le due italiane impegnate stasera, ci sarà da sudare visto il risultato del primo match: la Juventus va a Nantes (inizio alle 18.45) dopo l’1-1 di Torino, mentre la Roma deve rimontare in casa l’1-0 subito in Austria contro il Red Bull Salisburgo (inizio ore 21.00).

Le gare delle 18.45: il PSV tenta la clamorosa rimonta

Alle 18.45 in campo anche Midtjyllan-Sporting, che partono dall’1-1 dell’andata, e alla stessa ora anche Monaco-Leverkusen, con i francesi in vantaggio per 3-2 grazie alla bella vittoria in terra tedesca. Sempre alle 18.45 Psv-Siviglia, gara apparenetemente senza storia visto il 3-0 degli spagnoli nel primo round, ma la gara sarà tutta da giocare con gli olandesi che tenteranno una clamorosa rimonta.

Le gare delle 21.00: ad Old Trafford ManUtd-Barcellona

Alle ore 21.00 andrà in scena la partita più attesa di questi play off di Europa League: all’Old Trafford Manchester United – Barcellona si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale dopo lo spettacolare 2-2 della gara di una settimana fa al Camp Nou. A Berlino bellissimo match tra Union Berlino e Ajax, che si giocheranno la qualificazione partendo dallo 0-0 dell’Amsterdam Arena: i tedeschi sono nel pieno della fiducia grazie all’incredibile primo posto conquistato in Bundesliga al pari dei due colossi tedeschi Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Sempre alle ore 21.00, Rennes-Shakhtar: la settimana scorsa fu 2-1 per gli ucraini, con i padroni di casa che quindi dovranno tentare la rimonta tra le mura amiche.