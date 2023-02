Juventus-Nantes, streaming gratis DAZN e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere Europa League

Giovedì 16 febbraio alle ore 21 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Nantes, valevole per i playoff di Europa League. Comincia l’avventura dei bianconeri in Europa League, che non giocano questa competizione da quasi nove anni, dalla semifinale col Benfica nel 2013/2014. Una coppa che può diventare davvero importante per la Juventus, vista la penalizzazione in campionato che difficilmente consentirà alla squadra di Allegri di raggiungere la Champions League: ricordiamo, però, che la vincente dell’EL parteciperà di diritto alla CL, quindi può essere un’occasione irripetibile per una società che non vede un trofeo europeo dal ’97.

Juventus-Nantes, le probabili formazioni

Dove vedere Juventus-Nantes in tv e streaming

Il match Juventus-Nantes sarà visibile su TV8 in chiaro, quindi per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre. Di fatto, dunque, la gara sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di TV8, visibile quindi sia su pc che su smartphone o tablet. In ogni caso, comunque, la gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su DAZN.