Juventus-Friburgo, streaming gratis DAZN e diretta tv in chiaro TV8? Dove vedere Europa League

Giovedì 9 marzo alle ore 21 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino si disputerà il match Juventus-Friburgo, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Uno show di Di Maria a Nantes ha regalato il pass per gli ottavi di Europa League alla squadra bianconera: dopo l’ 1-1 dell’andata, una tripletta del Fideo ha abbattuto la squadra di Koumbouaré. Adesso stanno tornando, per la Juve, anche Pogba, che ha giocato qualche minuto nel derby col Toro, e Chiesa, che sta entrando sempre più in forma. Insomma, insieme a Di Maria e Vlahovic, i quattro potranno formare un quadrato offensivo che può davvero trascinare Allegri fino alla finale di Budapest.

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic.

Friburgo (4-2-3-1):Flekken, Gunter, Ginter, Lienhart, Kubler; Hofler, Eggstein; Grifo, Jeong, Doan; Gregoritsch.

Dove vedere Juventus-Friburgo in tv e streaming

Il match Juventus-Friburgo sarà visibile su TV8 in chiaro, quindi per assistere al match basterà sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre. Di fatto, dunque, la gara sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di TV8, visibile quindi sia su pc che su smartphone o tablet. In ogni caso, comunque, la gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport e Sky Calcio. Inoltre, ricordiamo che l’Europa League e tutti i match di questa competizione sono visibili anche su DAZN.